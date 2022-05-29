Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Куртуа – лучший вратарь Европы»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поражен игрой своего коллеги из «Реала» Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0):

«Вчера я видел матч, и он сыграл невероятный матч, он оставил «Реал» в игре до конца. Мы могли играть в финале, но, к сожалению, это футбол. Сегодня Куртуа – это самый лучший вратарь Европы».