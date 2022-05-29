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  4. Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Куртуа – лучший вратарь Европы»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 17:52 |
468
0

Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Куртуа – лучший вратарь Европы»

Голкипер ПСЖ похвалил своего коллегу

29 мая 2022, 17:52 |
468
0
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Куртуа – лучший вратарь Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поражен игрой своего коллеги из «Реала» Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0):

«Вчера я видел матч, и он сыграл невероятный матч, он оставил «Реал» в игре до конца. Мы могли играть в финале, но, к сожалению, это футбол. Сегодня Куртуа – это самый лучший вратарь Европы».

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Джанлуиджи Доннарумма Тибо Куртуа Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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