Лига чемпионов29 мая 2022, 17:52 |
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Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Куртуа – лучший вратарь Европы»
Голкипер ПСЖ похвалил своего коллегу
29 мая 2022, 17:52 |
468
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Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поражен игрой своего коллеги из «Реала» Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0):
«Вчера я видел матч, и он сыграл невероятный матч, он оставил «Реал» в игре до конца. Мы могли играть в финале, но, к сожалению, это футбол. Сегодня Куртуа – это самый лучший вратарь Европы».
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