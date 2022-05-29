Эдуардо КАМАВИНГА: «Я вырос как игрок за этот год»
Хавбек «Реала» - о победе в Лиге чемпионов
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга после победы в Лиге чемпионов подвел итоги своего первого сезона в Мадриде:
«Это был невероятный год. Здесь я вырос как игрок за это время. Думаю, сегодня я лучший футболист, чем был прошлым летом. Победа в ЛЧ? Важно сохранить этот настрой. Это работа всей команды. Путь был действительно невероятным.
Я предпочитаю игру шестым номером, ближе к обороне. Но если тренер хочет использовать меня в роли восьмерки, то на этой позиции тоже буду отдаваться на максимум».
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