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  4. Эдуардо КАМАВИНГА: «Я вырос как игрок за этот год»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 17:08 |
82
0

Эдуардо КАМАВИНГА: «Я вырос как игрок за этот год»

Хавбек «Реала» - о победе в Лиге чемпионов

29 мая 2022, 17:08 |
82
0
Эдуардо КАМАВИНГА: «Я вырос как игрок за этот год»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга после победы в Лиге чемпионов подвел итоги своего первого сезона в Мадриде:

«Это был невероятный год. Здесь я вырос как игрок за это время. Думаю, сегодня я лучший футболист, чем был прошлым летом. Победа в ЛЧ? Важно сохранить этот настрой. Это работа всей команды. Путь был действительно невероятным.

Я предпочитаю игру шестым номером, ближе к обороне. Но если тренер хочет использовать меня в роли восьмерки, то на этой позиции тоже буду отдаваться на максимум».

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Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов
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Источник Marca
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