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  4. КАЧАРАБА: «С шотландцами немаловажную роль сыграют стандартные положения»
Чемпионат мира
29 мая 2022, 17:06 |
16
0

КАЧАРАБА: «С шотландцами немаловажную роль сыграют стандартные положения»

Защитник «Славии» – о тренировочном процессе в сборной Украины

29 мая 2022, 17:06 |
16
0
КАЧАРАБА: «С шотландцами немаловажную роль сыграют стандартные положения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба

Защитник пражской «Славии» Тарас Качараба рассказал о тренировочном процессе в сборной Украины.

«Сейчас в Словении стоит такая свежая, настоящая шотландская погода и хорошо тренироваться, ведь предыдущие дни были довольно жаркими. Как, к примеру, день двусторонки. Это было довольно трудно, а сегодня погода способствует подготовке к поединку с Шотландией.

Сегодняшние упражнения нам подняли настроение — была веселая разминка. Почувствовали немного ритм работы и привели себя в тонус. У шотландского, английского, ирландского футбола, конечно, есть свои сильные стороны. Это самоотдача, действия на втором этаже, атлетизм и сила, поэтому мы разбираем их матчи и готовимся к манере игры почти каждого футболиста. Мало-помалу подходим к этому поединку. Думаю, что немаловажную роль сыграют стандартные положения. У своих ворот нужно сыграть надежно и уверенно», – сказал Качараба.

Напомним, что полуфинальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» (21:45).

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Брюгге сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу учебно-тренировочные сборы Николай Шапаренко Денис Попов Шотландия - Украина Тарас Качараба
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Источник Украинская ассоциация футбола
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