Англия29 мая 2022, 16:53 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рангник покинул Манчестер Юнайтед
Тренер будет работать со сборной Австрии
29 мая 2022, 16:53 |
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что Ральф Рангник покидает клуб.
С нового сезона Рангник должен был стать консультантом в «Манчестер Юнайтед», однако в конце апреля возглавил сборную Австрии. Немецкий специалист считает, что не сможет совмещать две должности.
Рангник временно возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. Планировалось, что летом 63-летний немец перейдет на руководящую должность в клубе.
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