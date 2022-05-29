ОФИЦИАЛЬНО. Рангник покинул Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что Ральф Рангник покидает клуб.

С нового сезона Рангник должен был стать консультантом в «Манчестер Юнайтед», однако в конце апреля возглавил сборную Австрии. Немецкий специалист считает, что не сможет совмещать две должности.

Рангник временно возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. Планировалось, что летом 63-летний немец перейдет на руководящую должность в клубе.