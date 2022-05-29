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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рангник покинул Манчестер Юнайтед
Англия
29 мая 2022, 16:53 |
393
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рангник покинул Манчестер Юнайтед

Тренер будет работать со сборной Австрии

29 мая 2022, 16:53 |
393
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рангник покинул Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что Ральф Рангник покидает клуб.

С нового сезона Рангник должен был стать консультантом в «Манчестер Юнайтед», однако в конце апреля возглавил сборную Австрии. Немецкий специалист считает, что не сможет совмещать две должности.

Рангник временно возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. Планировалось, что летом 63-летний немец перейдет на руководящую должность в клубе.

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Ральф Рангник Манчестер Юнайтед сборная Австрии по футболу
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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