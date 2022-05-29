СОБОЛЬ: «Очень мотивирует борьба наших воинов за свободу Украины»

Игрок бельгийского «Брюгге» Эдуард Соболь рассказал о тренировочном процессе в сборной Украины.

«Наконец-то все собрались, рад всех видеть, хочу поздороваться со всеми ребятами. Очень счастлив, что прибыл в сборную. Мы хорошо отметили чемпионство «Брюгге», празднование в команде состоялось после предпоследнего тура, а в конце отмечали с фанатами.

Я готов сразу включиться в дела сборной, потому что клубные уже завершились. Поэтому все мысли о национальной команде. Относительно сборной Шотландии скажу, что это хороший соперник. Я ожидаю непростой игры, но одолеть шотландцев нам по силам. Ребята готовились к поединку много времени, так что мы в хорошем настроении и хороших кондициях.

Кроме того, очень мотивирует борьба наших воинов за свободу и независимость Украины. Хочется доставить радость людям этой и последующими победами. Поэтому будем делать все от нас зависящее, чтобы подарить приятные эмоции людям в Украине».

Напомним, что полуфинальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» (21.45).