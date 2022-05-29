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  4. Киченок с Остапенко второй раз сыграют в четвертьфинале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
29 мая 2022, 17:12 | Обновлено 29 мая 2022, 17:43
486
2

Киченок с Остапенко второй раз сыграют в четвертьфинале Ролан Гаррос

Людмила и Алена остановили третьих сеяных

29 мая 2022, 17:12 | Обновлено 29 мая 2022, 17:43
486
2
Киченок с Остапенко второй раз сыграют в четвертьфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала еще одну победу в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В третьем круге Люда в дуэте с латвийкой Алена Остапенко, посеянные под 14-м номером, обыграли третий сеяный тандем Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).

Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 6:4, 4:6, 7:5

Далее по сетке победительницы матча Заневская / Циммерман – Чан / Стосур.

Людмила во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос. В 2019-м году она дошла до этой стадии вместе с той же Аленой Остапенко.

Ранее в 1/4 финала пробилась и Марта Костюк. Украинки находятся в разных половинах сетки и могут встретиться только в финале.

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Ролан Гаррос 2022 Людмила Киченок Алена Остапенко Габриэла Дабровски Джулиана Олмос
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Источник Sport.ua
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