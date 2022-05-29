Киченок с Остапенко второй раз сыграют в четвертьфинале Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала еще одну победу в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В третьем круге Люда в дуэте с латвийкой Алена Остапенко, посеянные под 14-м номером, обыграли третий сеяный тандем Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).

Ролан Гаррос. Третий круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 6:4, 4:6, 7:5

Далее по сетке победительницы матча Заневская / Циммерман – Чан / Стосур.

Людмила во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос. В 2019-м году она дошла до этой стадии вместе с той же Аленой Остапенко.

Ранее в 1/4 финала пробилась и Марта Костюк. Украинки находятся в разных половинах сетки и могут встретиться только в финале.