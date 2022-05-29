Челси получит от Реала еще 18 миллионов евро за Азара

«Челси» получит от «Реала» еще 18 миллионов евро за трансфер Эдена Азара в 2019 году. Соответствующий бонус был прописан в трансферной сделке на случай победы «Реала» в Лиге чемпионов с Азаром в составе.

Изначально сумма трансфера Азара составила 115 миллионов евро.

Вклад Азара в победу «Реала» в Лиге чемпионов сложно назвать весомым. Он принял участие всего в трех матчах Лиги чемпионов и суммарно провел на поле лишь 83 минуты, не отличившись результативными действиями.