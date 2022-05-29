Челси получит от Реала еще 18 миллионов евро за Азара
В трансферной сделке был предусмотрен бонус за победу в Лиге чемпионов
«Челси» получит от «Реала» еще 18 миллионов евро за трансфер Эдена Азара в 2019 году. Соответствующий бонус был прописан в трансферной сделке на случай победы «Реала» в Лиге чемпионов с Азаром в составе.
Изначально сумма трансфера Азара составила 115 миллионов евро.
Вклад Азара в победу «Реала» в Лиге чемпионов сложно назвать весомым. Он принял участие всего в трех матчах Лиги чемпионов и суммарно провел на поле лишь 83 минуты, не отличившись результативными действиями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финляндия после золота Олимпиады может взять золото ЧМ
Смотрите видеообзор финального поединка Лиги чемпионов в Париже