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  4. Челси получит от Реала еще 18 миллионов евро за Азара
Англия
29 мая 2022, 15:49 |
153
0

Челси получит от Реала еще 18 миллионов евро за Азара

В трансферной сделке был предусмотрен бонус за победу в Лиге чемпионов

29 мая 2022, 15:49 |
153
0
Челси получит от Реала еще 18 миллионов евро за Азара
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

«Челси» получит от «Реала» еще 18 миллионов евро за трансфер Эдена Азара в 2019 году. Соответствующий бонус был прописан в трансферной сделке на случай победы «Реала» в Лиге чемпионов с Азаром в составе.

Изначально сумма трансфера Азара составила 115 миллионов евро.

Вклад Азара в победу «Реала» в Лиге чемпионов сложно назвать весомым. Он принял участие всего в трех матчах Лиги чемпионов и суммарно провел на поле лишь 83 минуты, не отличившись результативными действиями.

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Челси Реал Мадрид Лига чемпионов Эден Азар
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Источник Football London
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