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  4. Арсен ВЕНГЕР: «У Ливерпуля упал уровень уверенности»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 14:47 |
583
0

Арсен ВЕНГЕР: «У Ливерпуля упал уровень уверенности»

Легендарный тренер – о финале Лиги чемпионов

29 мая 2022, 14:47 |
583
0
Арсен ВЕНГЕР: «У Ливерпуля упал уровень уверенности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» (1:0):

«В последней игре сезона у «Ливерпуля» несколько упал уровень уверенности после того, как они не взяли титул в Англии. Чувствовалось, что Мане и Салах, которые должны делать разницу, уже не имели той свежести, той веры, что они могут изменить ситуацию .

Мы должны быть честными, «Реалу» удалось добиться успеха через Куртуа. В какой-то момент казалось, что «Ливерпуль» сравнивает. Но они так и не нашли особый момент, во многом это зависело от Куртуа.

Заслуга Анчелотти тоже значительна. У него хорошая связь с подопечными. Они выглядят расслабленными, видя его. Он знает, как управлять звездными игроками.

Также я думаю, что у этих футболистов есть невероятный опыт выступлений друг с другом. Особенно в полузащите. Кроос был невероятным, Модрич тоже, Вальверде из Каземиро это тоже касается. У них много общих побед. Знают, если игра в какой-то момент кажется сложной, им удастся перевернуть все. Потому что они это уже раньше делали».

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Арсен Венгер Реал - Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид
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