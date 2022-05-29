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  4. ФОТО. Леброн Джеймс посетил финал Лиги чемпионов
НБА
29 мая 2022, 13:47 |
448
0

ФОТО. Леброн Джеймс посетил финал Лиги чемпионов

Звездный баскетболист является совладельцем «Ливерпуля»

29 мая 2022, 13:47 |
448
0
ФОТО. Леброн Джеймс посетил финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Один из лучших баскетболистов мира Леброн Джеймс посетил игру. с 2011 года форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» является одним из совладельцев «Ливерпуля».

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Ливерпуль пресс-конференция Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Леброн Джеймс
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Источник Sport.ua
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