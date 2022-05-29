ФОТО. Леброн Джеймс посетил финал Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Один из лучших баскетболистов мира Леброн Джеймс посетил игру. с 2011 года форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» является одним из совладельцев «Ливерпуля».