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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Анчелотти – лучший тренер в мире»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 13:33 |
777
0

Карим БЕНЗЕМА: «Анчелотти – лучший тренер в мире»

Форвард «Реала» – о победе в Лиге чемпионов

29 мая 2022, 13:33 |
777
0
Карим БЕНЗЕМА: «Анчелотти – лучший тренер в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу команды в Лиге чемпионов:

«Мы очень счастливы и гордимся этой командой. Мы по праву сделали дубль. Это была трудная игра, но в ЛЧ всегда такие матчи, а тем более в финале. Для меня очень многое значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране.

Мы снова выиграли Лигу чемпионов, теперь мы уезжаем в Мадрид, чтобы праздновать с нашими болельщиками. Это была наша самая трудная победа, но мы ее заслужили. Мы были лучше, нам повезло. Анчелотти – самый лучший тренер в мире – работает именно с нами».

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Источник УЕФА
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