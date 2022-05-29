Карим БЕНЗЕМА: «Анчелотти – лучший тренер в мире»
Форвард «Реала» – о победе в Лиге чемпионов
Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу команды в Лиге чемпионов:
«Мы очень счастливы и гордимся этой командой. Мы по праву сделали дубль. Это была трудная игра, но в ЛЧ всегда такие матчи, а тем более в финале. Для меня очень многое значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране.
Мы снова выиграли Лигу чемпионов, теперь мы уезжаем в Мадрид, чтобы праздновать с нашими болельщиками. Это была наша самая трудная победа, но мы ее заслужили. Мы были лучше, нам повезло. Анчелотти – самый лучший тренер в мире – работает именно с нами».
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