Карим БЕНЗЕМА: «Анчелотти – лучший тренер в мире»

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу команды в Лиге чемпионов:

«Мы очень счастливы и гордимся этой командой. Мы по праву сделали дубль. Это была трудная игра, но в ЛЧ всегда такие матчи, а тем более в финале. Для меня очень многое значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране.

Мы снова выиграли Лигу чемпионов, теперь мы уезжаем в Мадрид, чтобы праздновать с нашими болельщиками. Это была наша самая трудная победа, но мы ее заслужили. Мы были лучше, нам повезло. Анчелотти – самый лучший тренер в мире – работает именно с нами».