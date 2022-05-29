Лига чемпионов29 мая 2022, 13:16 |
615
0
ВИДЕО. Слова Тибо Куртуа после победы в финале Лиги чемпионов
Вратарь «Реала» поделился впечатлениями от победы над «Ливерпулем»
29 мая 2022, 13:16 |
615
0
Мадридский Реал в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов. В финале в Париже испанский клуб обыграл «Ливерпуль» (1:0).
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Тибо Куртуа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 мая 2022, 00:05 0
Мадридский клуб забил первый гол на 59-й минуте решающего поединка
Футбол | 29 мая 2022, 11:32 0
Коуч шотландцев выписал порцию комплиментов команде Александра Петракова
Футбол | 29.05.2022, 09:47
Футбол | 29.05.2022, 00:25
Хоккей | 28.05.2022, 16:41
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2022, 15:35 5
Футбол
28.05.2022, 11:20 4
29.05.2022, 07:56 3
28.05.2022, 07:35
28.05.2022, 11:11 3
28.05.2022, 20:55
28.05.2022, 20:06 12