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  4. ВИДЕО. Слова Тибо Куртуа после победы в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2022, 13:16 |
615
0

ВИДЕО. Слова Тибо Куртуа после победы в финале Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» поделился впечатлениями от победы над «Ливерпулем»

29 мая 2022, 13:16 |
615
0
ВИДЕО. Слова Тибо Куртуа после победы в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов. В финале в Париже испанский клуб обыграл «Ливерпуль» (1:0).

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Тибо Куртуа.

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Источник Sport.ua
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