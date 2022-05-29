Лига чемпионов29 мая 2022, 13:17 |
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ВИДЕО. Карло АНЧЕЛОТТИ: «В первом тайме мы ничего не контролировали»
Наставник «Реала» - о победе в Лиге чемпионов
29 мая 2022, 13:17 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию после победного финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (28 мая):
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