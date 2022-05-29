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  4. Украинец s1mple поздравил Каземиро с победой в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2022, 12:48 |
542
0

Украинец s1mple поздравил Каземиро с победой в Лиге чемпионов

Лидер NAVI назвал футболиста «владельцем CS:GO»

29 мая 2022, 12:48 |
542
0
Украинец s1mple поздравил Каземиро с победой в Лиге чемпионов
PGL. Александр s1mple Костылев

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Известный украинский киберспортсмен, лучший игрок мира по CS:GO Александр s1mple Костылев поздравил футболиста «Реала» Каземиро с этим достижением.

«Очередная победа для владельца CS:GO Каземиро», - написал s1mple.

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Александр s1mple Костылев Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Каземиро
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