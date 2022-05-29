Украинец s1mple поздравил Каземиро с победой в Лиге чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Известный украинский киберспортсмен, лучший игрок мира по CS:GO Александр s1mple Костылев поздравил футболиста «Реала» Каземиро с этим достижением.

«Очередная победа для владельца CS:GO Каземиро», - написал s1mple.