Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов

Андрей Шевченко поздравил своего бывшего главного тренера по «Милану» Карло Анчелотти с победой в Лиге чемпионов с «Реалом»:

«Поздравляю, Мистер, таких, как ты, больше нет! 19 лет назад в Манчестере был твой первый Кубок чемпионов. С четырьмя победами в Лиге чемпионов ты написал историю».