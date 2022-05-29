Лига чемпионов29 мая 2022, 12:45 | Обновлено 29 мая 2022, 13:11
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Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов
Экс-тренер «Милана» выиграл трофей с «Реалом»
29 мая 2022, 12:45 | Обновлено 29 мая 2022, 13:11
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Андрей Шевченко поздравил своего бывшего главного тренера по «Милану» Карло Анчелотти с победой в Лиге чемпионов с «Реалом»:
«Поздравляю, Мистер, таких, как ты, больше нет! 19 лет назад в Манчестере был твой первый Кубок чемпионов. С четырьмя победами в Лиге чемпионов ты написал историю».
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