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  4. Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2022, 12:45 | Обновлено 29 мая 2022, 13:11
860
0

Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов

Экс-тренер «Милана» выиграл трофей с «Реалом»

29 мая 2022, 12:45 | Обновлено 29 мая 2022, 13:11
860
0
Шевченко поздравил Анчелотти с победой в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Шевченко поздравил своего бывшего главного тренера по «Милану» Карло Анчелотти с победой в Лиге чемпионов с «Реалом»:

«Поздравляю, Мистер, таких, как ты, больше нет! 19 лет назад в Манчестере был твой первый Кубок чемпионов. С четырьмя победами в Лиге чемпионов ты написал историю».

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Андрей Шевченко Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Ливерпуль
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