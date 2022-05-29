Лукаку настаивает на возвращении в Интер

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку по-прежнему твердо намерен покинуть свой нынешний клуб и вернуться в «Интер», за который выступал в 2019 – 2021 годы. При этом у миланского клуба не хватает средств на осуществление этого трансфера.

По информации инсайдера Николо Скиры, ради возвращения в «Интер» Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты в два раза. Сейчас он зарабатывает 12 миллионов евро в год + 3 миллиона бонусами.

Несмотря на это, сделка все равно выглядит маловероятной. Скорее всего, «Интер» может позволить себе лишь аренду Лукаку, но не известно, устроит ли этот вариант «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 15 голов и 2 ассиста в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах.