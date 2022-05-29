Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукаку настаивает на возвращении в Интер
Англия
29 мая 2022, 12:19 |
141
0

Лукаку настаивает на возвращении в Интер

Форвард «Челси» готов сократить свою зарплату в два раза

29 мая 2022, 12:19 |
141
0
Лукаку настаивает на возвращении в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку по-прежнему твердо намерен покинуть свой нынешний клуб и вернуться в «Интер», за который выступал в 2019 – 2021 годы. При этом у миланского клуба не хватает средств на осуществление этого трансфера.

По информации инсайдера Николо Скиры, ради возвращения в «Интер» Лукаку готов пойти на сокращение зарплаты в два раза. Сейчас он зарабатывает 12 миллионов евро в год + 3 миллиона бонусами.

Несмотря на это, сделка все равно выглядит маловероятной. Скорее всего, «Интер» может позволить себе лишь аренду Лукаку, но не известно, устроит ли этот вариант «Челси».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 15 голов и 2 ассиста в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах.

По теме:
Челси подтвердил продажу клуба. Абрамович пожелал новим владельцам удачи
Неймар может перейти в Челси
Бавария и Челси включились в борьбу за Усмана Дембеле
Ромелу Лукаку Челси Интер Милан Николо Скира
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Футбол | 28 мая 2022, 14:30 10
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид

Поединок состоится в субботу, 28 мая

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сделали то, чего на старте сезона от нас никто не ждал»
Футбол | 29 мая 2022, 02:39 4
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сделали то, чего на старте сезона от нас никто не ждал»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сделали то, чего на старте сезона от нас никто не ждал»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
Хоккей | 28.05.2022, 20:55
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Футбол | 29.05.2022, 08:20
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Футбол | 29.05.2022, 00:33
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Как и в Киеве. Реал победил Ливерпуль в финале ЛЧ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
28.05.2022, 23:50 5
Футбол
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
28.05.2022, 07:35
Футбол
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Не считаю, что военным путем мы вернем все территории»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Не считаю, что военным путем мы вернем все территории»
28.05.2022, 20:06 10
Война
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
27.05.2022, 14:49 10
Футбол
ВИДЕО. ЧМ по хоккею. Заруба Финляндии и США, Канада вынесла Чехию
ВИДЕО. ЧМ по хоккею. Заруба Финляндии и США, Канада вынесла Чехию
28.05.2022, 21:32
Хоккей
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
28.05.2022, 16:41
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
27.05.2022, 21:40 1
Хоккей
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
29.05.2022, 00:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем