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  4. ВИДЕО. Алаба устроил полив из шампанского в раздевалке Реала
Лига чемпионов
29 мая 2022, 11:34 |
586
0

ВИДЕО. Алаба устроил полив из шампанского в раздевалке Реала

Футболисты мадридского клуба ярко празднуют

29 мая 2022, 11:34 |
586
0
ВИДЕО. Алаба устроил полив из шампанского в раздевалке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Это 14-я победа в Лиге чемпионов для мадридского клуба.

Команда устроила бурное празднование после этого матча. Защитник Давид Алаба обливал партнеров по команде и сотрудников клуба шампанским.  

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Давид Алаба
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Источник Sport.ua
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