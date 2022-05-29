Лига чемпионов29 мая 2022, 11:34 |
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ВИДЕО. Алаба устроил полив из шампанского в раздевалке Реала
Футболисты мадридского клуба ярко празднуют
29 мая 2022, 11:34 |
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Мадридский «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Это 14-я победа в Лиге чемпионов для мадридского клуба.
Команда устроила бурное празднование после этого матча. Защитник Давид Алаба обливал партнеров по команде и сотрудников клуба шампанским.
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