ВИДЕО. Алаба устроил полив из шампанского в раздевалке Реала

Мадридский «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов. Это 14-я победа в Лиге чемпионов для мадридского клуба.

Команда устроила бурное празднование после этого матча. Защитник Давид Алаба обливал партнеров по команде и сотрудников клуба шампанским.