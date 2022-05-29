Лука ДОНЧИЧ: «Очень приятно болеть за Реал»
Звезда НБА в свое время играл за мадридский клуб
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.
Звездный баскетболист клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал это достижение.
Отметим, что «Реал» в 14-й раз победил в Лиге чемпионов.
«14! Очень приятно быть болельщиком мадридского «Реала», – написал Дончич.
Словенец представлял баскетбольный «Реал» с 2015 по 2018 год. В сезоне-2017/18 он привел эту команду к победе в Евролиге, а также был признан MVP регулярного чемпионата и «Финала четырех».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
А также участники бронзового матча
Британцы шокированы тем, что случилось перед матчем с «Реалом»