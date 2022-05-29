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  4. Лука ДОНЧИЧ: «Очень приятно болеть за Реал»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 11:20 | Обновлено 29 мая 2022, 12:40
292
0

Лука ДОНЧИЧ: «Очень приятно болеть за Реал»

Звезда НБА в свое время играл за мадридский клуб

29 мая 2022, 11:20 | Обновлено 29 мая 2022, 12:40
292
0
Лука ДОНЧИЧ: «Очень приятно болеть за Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Звездный баскетболист клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал это достижение.

Отметим, что «Реал» в 14-й раз победил в Лиге чемпионов.

«14! Очень приятно быть болельщиком мадридского «Реала», – написал Дончич.

Словенец представлял баскетбольный «Реал» с 2015 по 2018 год. В сезоне-2017/18 он привел эту команду к победе в Евролиге, а также был признан MVP регулярного чемпионата и «Финала четырех».

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Лука Дончич
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