Лука ДОНЧИЧ: «Очень приятно болеть за Реал»

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Звездный баскетболист клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал это достижение.

Отметим, что «Реал» в 14-й раз победил в Лиге чемпионов.

«14! Очень приятно быть болельщиком мадридского «Реала», – написал Дончич.

Словенец представлял баскетбольный «Реал» с 2015 по 2018 год. В сезоне-2017/18 он привел эту команду к победе в Евролиге, а также был признан MVP регулярного чемпионата и «Финала четырех».