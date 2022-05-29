Стив КЛАРК: «Сборная Украины мне нравится. Они играют в позитивный футбол»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк накануне поединка полуфинальной стадии квалификации на ЧМ-2022 против сборной Украины поделился мнением о сопернике.

«Они [сборная Украины – прим.] мне нравятся. Это действительно хорошая команда. Они играют, чтобы побеждать. Они играют в позитивный футбол. Я не думаю, что они приедут и будут сидеть сложа руки. Украинцы хороши в обеих фазах игры, очень хороши в атаке, и когда они теряют мяч, они очень быстро возвращают его. Это хорошая с технической точки зрения команда».

«У Украины есть две системы игры. Они могут играть двумя разными способами. Они могут играть с тремя защитниками или использовать четырех защитников. Я не совсем уверен, как они начнут играть против нас, но они также не будут уверены, как мы начнем этот матч, так что это довольно справедливо».

«Шахтер» обычно доходит до последних стадий европейских турниров, киевское «Динамо» играет в групповых стадиях. В сборной Украины собраны игроки высшего класса. Нам нужно не дать себя одурачить. Возможно, вы не знаете имен или не знаете уровень украинского футбола, но они всегда играют на очень хорошем уровне. Украинцы – хорошие игроки и хорошая команда, и нам нужно будет приложить все усилия, чтобы добиться результата», - сказал Кларк.

Напомним, матч Шотландия – Украина состоится 1 июня.