ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счётом 1:0. Украинский вратарь Андрей Лунин выложил в инстаграме пост со флагом Украины и кубком Лиги чемпионов.

«Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!!

Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки», - написал Лунин.