Лига чемпионов29 мая 2022, 10:02 |
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ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
Вратарь «Реала» решил напомнить всем о том, что происходит в стране
29 мая 2022, 10:02 |
4303
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«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счётом 1:0. Украинский вратарь Андрей Лунин выложил в инстаграме пост со флагом Украины и кубком Лиги чемпионов.
«Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!!
Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки», - написал Лунин.
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Комментарии 4
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Молодец, и вел себя гораздо скромнее, чем Тимощук в Баварии, после того как те победили в ЛЧ.
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Ну от. А Ви нили
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