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  4. ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2022, 10:02 |
4303
4

ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» решил напомнить всем о том, что происходит в стране

29 мая 2022, 10:02 |
4303
4
ФОТО. Лунин с флагом Украины и кубком Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счётом 1:0. Украинский вратарь Андрей Лунин выложил в инстаграме пост со флагом Украины и кубком Лиги чемпионов.

«Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!!
Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки», - написал Лунин.

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Андрей Лунин
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Источник Sport.ua
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Октавий Фландрийский
Молодец, и вел себя гораздо скромнее, чем Тимощук в Баварии, после того как те победили в ЛЧ. 
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Андрій Гусак
Ну от. А Ви нили
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