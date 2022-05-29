Лига чемпионов29 мая 2022, 08:56 |
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Карим БЕНЗЕМА: «Этот трофей вознаграждает нас за тяжелую работу»
Лидер «Реала» рад очередному титулу
29 мая 2022, 08:56 |
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.
Форвард выложил пост, в котором посвятил победу фанатам.
«Новый трофей, который вознаграждает нас за тяжелую коллективную и индивидуальную работу.
Спасибо всем мадридиста, трофей тоже ваш! Hala Madrid!», - написал Бензема.
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