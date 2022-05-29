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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Этот трофей вознаграждает нас за тяжелую работу»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 08:56 |
605
1

Карим БЕНЗЕМА: «Этот трофей вознаграждает нас за тяжелую работу»

Лидер «Реала» рад очередному титулу

29 мая 2022, 08:56 |
605
1
Карим БЕНЗЕМА: «Этот трофей вознаграждает нас за тяжелую работу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.

Форвард выложил пост, в котором посвятил победу фанатам.

«Новый трофей, который вознаграждает нас за тяжелую коллективную и индивидуальную работу.

Спасибо всем мадридиста, трофей тоже ваш! Hala Madrid!», - написал Бензема.

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Ливерпуль Карим Бензема Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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Betyu Loifu
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-b all.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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