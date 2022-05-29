Карим БЕНЗЕМА: «Этот трофей вознаграждает нас за тяжелую работу»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.

Форвард выложил пост, в котором посвятил победу фанатам.

«Новый трофей, который вознаграждает нас за тяжелую коллективную и индивидуальную работу.

Спасибо всем мадридиста, трофей тоже ваш! Hala Madrid!», - написал Бензема.