Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 08:20 |
2604
1

Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»

Наставник «Ливерпуля» уверен, что команда вновь поборется за трофей

29 мая 2022, 08:20 |
2604
1
Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение мерсисайдцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Немецкий специалист заверил фанатов, что команда сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.

«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов. 

Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.

Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – сказал Клопп.

По теме:
Марсело объявил об уходе из Реала. Он выиграл 25 трофеев с клубом
Флорентино ПЕРЕС: «Куртуа – лучший вратарь мира. Поэтому мы его и взяли»
Карим БЕНЗЕМА: «Этот трофей вознаграждает нас за тяжелую работу»
Ливерпуль Юрген Клопп Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зомби-апокалипсис. Как фанаты Ливерпуля прорывались на финал ЛЧ
Футбол | 28 мая 2022, 22:35 0
ВИДЕО. Зомби-апокалипсис. Как фанаты Ливерпуля прорывались на финал ЛЧ
ВИДЕО. Зомби-апокалипсис. Как фанаты Ливерпуля прорывались на финал ЛЧ

На «Стад-де-Франс» сломалась система турникетов, и начало матча задержали

Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Футбол | 28 мая 2022, 07:35 0
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере

Главные новости за 27 мая на Sport.ua

Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Футбол | 28.05.2022, 10:00
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
Хоккей | 28.05.2022, 16:41
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Финляндия обыграла США и вышла в финал
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
Футбол | 29.05.2022, 01:50
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Aleksei Aleshin
Если будут соперники как у Реала в этом году,то можешь не бронировать.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль – Реал – 0:1. 14-й титул мадридцев. Видео гола и обзор матча
29.05.2022, 00:35 2
Футбол
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
27.05.2022, 16:19
Футбол
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
28.05.2022, 11:11 3
Футбол
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
Ливерпуль просит провести расследование касательно событий перед финалом ЛЧ
29.05.2022, 00:25 1
Футбол
Солдат Азова рассказал о ситуации с эвакуированными из Мариуполя военными
Солдат Азова рассказал о ситуации с эвакуированными из Мариуполя военными
27.05.2022, 23:40
Война
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
28.05.2022, 15:35 5
Футбол
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
28.05.2022, 14:30 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины узнала соперников и место проведение турнира
27.05.2022, 20:22 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем