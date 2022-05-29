Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»
Наставник «Ливерпуля» уверен, что команда вновь поборется за трофей
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение мерсисайдцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов.
Немецкий специалист заверил фанатов, что команда сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.
«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов.
Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.
Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – сказал Клопп.
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