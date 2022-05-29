Юрген КЛОПП: «Следующий финал ЛЧ в Стамбуле? Бронируйте отель!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение мерсисайдцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Немецкий специалист заверил фанатов, что команда сыграет в финале следующей Лиги чемпионов.

«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов.

Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.

Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель», – сказал Клопп.