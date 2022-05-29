Ливерпуль ни разу не забивал во всех финалах этого сезона
С результативностью не все хорошо
«Ливерпуль» потерпел поражение от «Реала» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 0:1.
Для английского клуба это был третий финал в этом сезоне. В каждом из финальных матчей команда Юргена Клоппа не смогла отличиться забитыми мячами.
До этого «Ливерпуль» играл в финале Кубка английской лиги и в финале Кубка Англии с «Челси». Основное время обоих матчей завершалось вничью 0 – 0. «Красные» добыли победы в этих играх лишь в серии послематчевых пенальти.
Также по итогам этого сезона «Ливерпуль» занял второе место в таблице Английской Премьер-лиги.
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