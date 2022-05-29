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  4. Ливерпуль ни разу не забивал во всех финалах этого сезона
Лига чемпионов
29 мая 2022, 08:08 |
298
0

Ливерпуль ни разу не забивал во всех финалах этого сезона

С результативностью не все хорошо

29 мая 2022, 08:08 |
298
0
Ливерпуль ни разу не забивал во всех финалах этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» потерпел поражение от «Реала» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 0:1.

Для английского клуба это был третий финал в этом сезоне. В каждом из финальных матчей команда Юргена Клоппа не смогла отличиться забитыми мячами.

До этого «Ливерпуль» играл в финале Кубка английской лиги и в финале Кубка Англии с «Челси». Основное время обоих матчей завершалось вничью 0 – 0. «Красные» добыли победы в этих играх лишь в серии послематчевых пенальти.

Также по итогам этого сезона «Ливерпуль» занял второе место в таблице Английской Премьер-лиги.

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Источник Sport.ua
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