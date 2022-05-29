ВИДЕО. Дневник сборной Украины. Приезд Соболя, возвращение Шапаренко
Команда ожидает только на Андрея Лунина, победителя Лиги чемпионов
28 мая к национальной команде Украины присоединился Эдуард Соболь. Игрок, получивший в составе «Брюгге» в этом сезоне чемпионство в Бельгии, задержался на несколько дней из-за ожиданий британской визы, которую ему открывал клуб.
Прогнозируемый визовым центром Брюсселя срок не оправдался, поэтому пришлось подождать, но главное, что Эдуард уже в лагере сборной: он прибыл в гостиницу «Элеганс» перед обедом и успел на теоретическое занятие:
«Очень рад, что наконец-то добрался до сборной. С большой радостью встретился с ребятами – очень соскучился за ними! Просто счастлив снова быть здесь! Времени на вовлечение в процесс нет, поэтому я готов сразу включиться в тренировку. Ребята все, вижу, в хорошем настроении и хороших кондициях, так что желание показать себя зашкаливает».
Обеденная теория была посвящена разбору двусторонней игры, которую команда провела 26 мая: тренерский штаб проанализировал состояние выполнения подготовительной программы к матчу с шотландцами.
Эдуард Соболь стал 25-м игроком в нынешнем составе сине-желтых. Ждем только Андрея Лунина, который должен прибыть после финала Лиги чемпионов. В вечерней тренировке, как и ожидалось, к общей группе присоединился Николай Шапаренко. Завершает индивидуальную программу Денис Попов, под контролем врачей постепенно увеличивающий физические нагрузки, чтобы в ближайшее время вернуться к командной работе.
Во время подготовки тренер Вячеслав Руженцев в первую очередь задался целью поднять настроение футболистов, восстанавливавшихся после 90-минутной игры. В эстафетах, которые ребята выполняли с мячами и без них, на первый план выходили командное взаимодействие и ощущение плеча партнера. Лишь сочетание этих факторов давало возможность добиться успеха в своей группе. Также были упражнения технического характера на быстроту мышления.
После этого команда отрабатывала контроль мяча, а в основной части тренировки выполняла тактические задания в формате игровых серий. Во время этих упражнений традиционно происходит измерение работы сердечно-сосудистой системы с одновременным анализом дистанции, преодолеваемой футболистами во время тренировки, а также развитой ими скорости и уровня выносливости. Эти данные помогают оценить, как восстановился организм после насыщенной игры и как он готов к восприятию новейших нагрузок.
Воскресный день 29 мая не будет выходным в лагере сборной: главный тренер Александр Петраков назначил две тренировки. Ребята смотрели финал Лиги чемпионов, болея за команду Андрея Лунина (хотя есть среди них и поклонники «Ливерпуля») и внимательно наблюдая за исполнением капитана и лидера сборной Шотландии Эндрю Робертсона, который в стартовом составе красных.
Список игроков сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Андрей Лунин («Реал», Испания).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).
- Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
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