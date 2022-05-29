ВИДЕО. Дневник сборной Украины. Приезд Соболя, возвращение Шапаренко

28 мая к национальной команде Украины присоединился Эдуард Соболь. Игрок, получивший в составе «Брюгге» в этом сезоне чемпионство в Бельгии, задержался на несколько дней из-за ожиданий британской визы, которую ему открывал клуб.

Прогнозируемый визовым центром Брюсселя срок не оправдался, поэтому пришлось подождать, но главное, что Эдуард уже в лагере сборной: он прибыл в гостиницу «Элеганс» перед обедом и успел на теоретическое занятие:

«Очень рад, что наконец-то добрался до сборной. С большой радостью встретился с ребятами – очень соскучился за ними! Просто счастлив снова быть здесь! Времени на вовлечение в процесс нет, поэтому я готов сразу включиться в тренировку. Ребята все, вижу, в хорошем настроении и хороших кондициях, так что желание показать себя зашкаливает».

Обеденная теория была посвящена разбору двусторонней игры, которую команда провела 26 мая: тренерский штаб проанализировал состояние выполнения подготовительной программы к матчу с шотландцами.

Эдуард Соболь стал 25-м игроком в нынешнем составе сине-желтых. Ждем только Андрея Лунина, который должен прибыть после финала Лиги чемпионов. В вечерней тренировке, как и ожидалось, к общей группе присоединился Николай Шапаренко. Завершает индивидуальную программу Денис Попов, под контролем врачей постепенно увеличивающий физические нагрузки, чтобы в ближайшее время вернуться к командной работе.

Во время подготовки тренер Вячеслав Руженцев в первую очередь задался целью поднять настроение футболистов, восстанавливавшихся после 90-минутной игры. В эстафетах, которые ребята выполняли с мячами и без них, на первый план выходили командное взаимодействие и ощущение плеча партнера. Лишь сочетание этих факторов давало возможность добиться успеха в своей группе. Также были упражнения технического характера на быстроту мышления.

После этого команда отрабатывала контроль мяча, а в основной части тренировки выполняла тактические задания в формате игровых серий. Во время этих упражнений традиционно происходит измерение работы сердечно-сосудистой системы с одновременным анализом дистанции, преодолеваемой футболистами во время тренировки, а также развитой ими скорости и уровня выносливости. Эти данные помогают оценить, как восстановился организм после насыщенной игры и как он готов к восприятию новейших нагрузок.

Воскресный день 29 мая не будет выходным в лагере сборной: главный тренер Александр Петраков назначил две тренировки. Ребята смотрели финал Лиги чемпионов, болея за команду Андрея Лунина (хотя есть среди них и поклонники «Ливерпуля») и внимательно наблюдая за исполнением капитана и лидера сборной Шотландии Эндрю Робертсона, который в стартовом составе красных.

Список игроков сборной Украины