Лига чемпионов29 мая 2022, 05:30 |
519
0
ФОТО. Луческу посетил финал Лиги чемпионов на Стад-де-Франс
Главный тренер «Динамо» наблюдал за противостоянием «Ливерпуля» и «Реала»
29 мая 2022, 05:30 |
519
0
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу посетил финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».
Встреча завершилась в пользу мадридского клуба, который одолел соперников со счетом 1:0.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 мая 2022, 07:47 1
Переговоры о покупке прав на трансляцию чемпионата продолжаются
Футбол | 29 мая 2022, 00:51 1
Карло в четвертый раз добыл трофей
Футбол | 28.05.2022, 21:42
Футбол | 28.05.2022, 10:00
Футбол | 28.05.2022, 09:39
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2022, 15:35 5
27.05.2022, 13:00 14
28.05.2022, 21:32
27.05.2022, 14:49 10
28.05.2022, 11:11 3
27.05.2022, 08:47 1
27.05.2022, 17:43 1
28.05.2022, 20:48 1