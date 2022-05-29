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  4. ФОТО. Луческу посетил финал Лиги чемпионов на Стад-де-Франс
Лига чемпионов
29 мая 2022, 05:30 |
519
0

ФОТО. Луческу посетил финал Лиги чемпионов на Стад-де-Франс

Главный тренер «Динамо» наблюдал за противостоянием «Ливерпуля» и «Реала»

29 мая 2022, 05:30 |
519
0
ФОТО. Луческу посетил финал Лиги чемпионов на Стад-де-Франс
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу посетил финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Встреча завершилась в пользу мадридского клуба, который одолел соперников со счетом 1:0.

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Мирча Луческу
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