Юрген КЛОПП: «Контратаки Реала смертельно опасны»
Главный тренер «Ливерпуля» – о поражении в финале Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение мерсисайдцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов.
«Проблема в том, что когда играешь против «Реала», и он обороняется так глубоко, то его контратаки смертельно опасны. Полагаю, сегодня мы многие вещи делали правильно, но этого оказалось недостаточно. Мы принимаем поражение. «Реал» забил гол, а мы сделать этого не смогли. Это самое простое объяснение случившемуся в мире футбола. Конечно, очень обидно, но нужно отнестись к ситуации с уважением».
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