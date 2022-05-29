Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Контратаки Реала смертельно опасны»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 02:56 |
207
0

Юрген КЛОПП: «Контратаки Реала смертельно опасны»

Главный тренер «Ливерпуля» – о поражении в финале Лиги чемпионов

29 мая 2022, 02:56 |
207
0
Юрген КЛОПП: «Контратаки Реала смертельно опасны»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение мерсисайдцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Проблема в том, что когда играешь против «Реала», и он обороняется так глубоко, то его контратаки смертельно опасны. Полагаю, сегодня мы многие вещи делали правильно, но этого оказалось недостаточно. Мы принимаем поражение. «Реал» забил гол, а мы сделать этого не смогли. Это самое простое объяснение случившемуся в мире футбола. Конечно, очень обидно, но нужно отнестись к ситуации с уважением».

По теме:
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сделали то, чего на старте сезона от нас никто не ждал»
ФОТО. Как это было. Реал в 14-й раз завоевал главный евротрофей
Заслуженное признание. Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов
Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Юрген Клопп
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зомби-апокалипсис. Как фанаты Ливерпуля прорывались на финал ЛЧ
Футбол | 28 мая 2022, 22:35 0
ВИДЕО. Зомби-апокалипсис. Как фанаты Ливерпуля прорывались на финал ЛЧ
ВИДЕО. Зомби-апокалипсис. Как фанаты Ливерпуля прорывались на финал ЛЧ

На «Стад-де-Франс» сломалась система турникетов, и начало матча задержали

Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ
Футбол | 28 мая 2022, 07:47 1
Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ
Решили, что футбол в Украине будет! Итоги Общих сборов участников УПЛ

Переговоры о покупке прав на трансляцию чемпионата продолжаются

ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Футбол | 28.05.2022, 23:50
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Футбол | 28.05.2022, 07:35
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Фулхэму нужен Ярмоленко, Арсенал хочет Зинченко, а Мудрик почти в Байере
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Футбол | 28.05.2022, 10:00
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Магучих выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
28.05.2022, 09:16 3
Другие виды
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
28.05.2022, 14:30 10
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Не хочется быть мясом. Воевать должны профессионалы»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Не хочется быть мясом. Воевать должны профессионалы»
28.05.2022, 10:52 2
Биатлон
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
27.05.2022, 21:40 1
Хоккей
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
Юрий ГАБОВДА: «Очень рад, что крысы показали свое лицо»
27.05.2022, 16:19
Футбол
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Думаю, Шахтер молится, чтобы Де Дзерби ушел»
28.05.2022, 15:35 5
Футбол
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ярославский охладел к футболу»
27.05.2022, 23:24 9
Футбол
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
27.05.2022, 14:49 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем