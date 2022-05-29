Юрген КЛОПП: «Контратаки Реала смертельно опасны»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение мерсисайдцев от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Проблема в том, что когда играешь против «Реала», и он обороняется так глубоко, то его контратаки смертельно опасны. Полагаю, сегодня мы многие вещи делали правильно, но этого оказалось недостаточно. Мы принимаем поражение. «Реал» забил гол, а мы сделать этого не смогли. Это самое простое объяснение случившемуся в мире футбола. Конечно, очень обидно, но нужно отнестись к ситуации с уважением».