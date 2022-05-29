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Лига чемпионов
29 мая 2022, 02:39 |
220
2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сделали то, чего на старте сезона от нас никто не ждал»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

29 мая 2022, 02:39 |
220
2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сделали то, чего на старте сезона от нас никто не ждал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.

«Не могу поверить, что уже четырежды выиграл Лигу чемпионов! Матч получился трудным, в первом тайме нам было очень непросто. Но в целом, учитывая весь наш путь в турнире, мы, считаю, заслужили эту победу. Мы добились того, чего на старте сезона от нас не ждал никто. Сделали это благодаря мастерству, самоотдаче, богатой истории клуба и всему остальному. Мы очень счастливы».

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Карло Анчелотти
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Источник УЕФА
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Комментарии 2
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andre_lui
Не говори за всех папа Карло! Там где ты всегда чего то такого можно ожидать! Особенно в таких командах как Реал, Милан! В этот раз и чемпионат взяли. Сделана работа над ошибками. Поздравляем!
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