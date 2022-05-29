Карло АНЧЕЛОТТИ: «Сделали то, чего на старте сезона от нас никто не ждал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов.

«Не могу поверить, что уже четырежды выиграл Лигу чемпионов! Матч получился трудным, в первом тайме нам было очень непросто. Но в целом, учитывая весь наш путь в турнире, мы, считаю, заслужили эту победу. Мы добились того, чего на старте сезона от нас не ждал никто. Сделали это благодаря мастерству, самоотдаче, богатой истории клуба и всему остальному. Мы очень счастливы».