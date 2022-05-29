Мирча ЛУЧЕСКУ: «Война закончится. Футбол должен продолжаться»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал решение о проведении сезона УПЛ 2022/2023 в условиях войны против россии.

«Сложный момент: но надо сделать все, чтобы дать надежду. Футбол во время пандемии очень помог. Сейчас идет война… Рано или поздно она закончится. Но футбол должен продолжаться для людей, для игроков, для всех. Футбол не может быть просто тренировкой.

Де Дзерби? У него есть все причины для того, чтобы уйти из «Шахтера». Я больше привязан к этой земле, потому что работаю здесь много лет. И я не могу оставить своих футболистов».