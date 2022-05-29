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  4. ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
Лига чемпионов
29 мая 2022, 00:05 | Обновлено 29 мая 2022, 00:18
2674
0

ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля

Мадридский клуб забил первый гол на 59-й минуте решающего поединка

29 мая 2022, 00:05 | Обновлено 29 мая 2022, 00:18
2674
0
ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.

За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». 

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Мадридский клуб открыл счет на 59-й минуте. Винисиус Жуниор замкнул передачу от Федерико Вальверде на дальней штанге.

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 59 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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