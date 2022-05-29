Лига чемпионов29 мая 2022, 00:05 | Обновлено 29 мая 2022, 00:18
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ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля
Мадридский клуб забил первый гол на 59-й минуте решающего поединка
29 мая 2022, 00:05 | Обновлено 29 мая 2022, 00:18
2674
0
В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.
За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Мадридский клуб открыл счет на 59-й минуте. Винисиус Жуниор замкнул передачу от Федерико Вальверде на дальней штанге.
ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 59 мин.
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