ВИДЕО. Винисиус Жуниор открыл счет для Реала в финале ЛЧ против Ливерпуля

В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.

За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Мадридский клуб открыл счет на 59-й минуте. Винисиус Жуниор замкнул передачу от Федерико Вальверде на дальней штанге.

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 59 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine