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  4. ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Лига чемпионов
28 мая 2022, 23:50 | Обновлено 29 мая 2022, 00:13
3309
1

ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема

В конце первого тайма финала Лиги чемпионов произошел спорный эпизод

28 мая 2022, 23:50 | Обновлено 29 мая 2022, 00:13
3309
1
ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.

За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». 

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

В конце первого тайма финала Лиги чемпионов произошел спорный эпизод. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Карима Бензема, углядев офсайд.

Однако после попытки удара Федерико Вальверде, которая была заблокирована защитниками, мяч к Бензема попал от Фабиньо. Поэтому фиксация офсайда вызвала возмущенную реакцию со стороны поклонников галактикос.

Незасчитанный гол Карима Бензема, 43 мин.

Фото эпизода

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Ливерпуль Карим Бензема Реал Мадрид видео голов и обзор Ливерпуль - Реал Лига чемпионов VAR
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Источник Sport.ua
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RoNIkyo
Супер-новина. Особливо якщо не знати правила офсайду. Молодець, автор
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