ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема
В конце первого тайма финала Лиги чемпионов произошел спорный эпизод
В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.
За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В конце первого тайма финала Лиги чемпионов произошел спорный эпизод. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Карима Бензема, углядев офсайд.
Однако после попытки удара Федерико Вальверде, которая была заблокирована защитниками, мяч к Бензема попал от Фабиньо. Поэтому фиксация офсайда вызвала возмущенную реакцию со стороны поклонников галактикос.
Незасчитанный гол Карима Бензема, 43 мин.
Фото эпизода
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