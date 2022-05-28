ВИДЕО. Большой скандал. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Бензема

В субботу, 28 мая, в Париже на «Стад де Франс» проходит финальный поединок Лиги чемпионов.

За трофей сражаются английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

В конце первого тайма финала Лиги чемпионов произошел спорный эпизод. Судьи с помощью VAR не засчитали гол Карима Бензема, углядев офсайд.

Однако после попытки удара Федерико Вальверде, которая была заблокирована защитниками, мяч к Бензема попал от Фабиньо. Поэтому фиксация офсайда вызвала возмущенную реакцию со стороны поклонников галактикос.

Незасчитанный гол Карима Бензема, 43 мин.

Фото эпизода

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine