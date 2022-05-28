Лига чемпионов28 мая 2022, 20:55 | Обновлено 28 мая 2022, 21:06
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Тьяго в старте. Клопп назвал состав Ливерпуля на финал ЛЧ против Реала
Наставник «Ливерпуля» сделал свой выбор
28 мая 2022, 20:55 | Обновлено 28 мая 2022, 21:06
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В субботу, 28 мая, английский «Ливерпуль» и испанский «Реал» разыграют между собой титул победителя Лиги чемпионов сезона 2021/2022.
Игра пройдет во Франции на поле «Стад-де-Франс», который находится в парижском пригороде Сен-Дени, начало – в 22:00.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Салах, Мане, Диас.
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