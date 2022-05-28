Тьяго в старте. Клопп назвал состав Ливерпуля на финал ЛЧ против Реала

В субботу, 28 мая, английский «Ливерпуль» и испанский «Реал» разыграют между собой титул победителя Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

Игра пройдет во Франции на поле «Стад-де-Франс», который находится в парижском пригороде Сен-Дени, начало – в 22:00.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Салах, Мане, Диас.