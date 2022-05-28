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  4. Анчелотти назвал стартовый состав Реала на финал ЛЧ против Ливерпуля
Лига чемпионов
28 мая 2022, 19:45 |
881
1

Анчелотти назвал стартовый состав Реала на финал ЛЧ против Ливерпуля

Обошлось без неожиданностей

28 мая 2022, 19:45 |
881
1
Анчелотти назвал стартовый состав Реала на финал ЛЧ против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 мая, английский «Ливерпуль» и испанский «Реал» разыграют между собой титул победителя Лиги чемпионов сезона 2021/2022. 

Игра пройдет во Франции на поле «Стад-де-Франс», который находится в парижском пригороде Сен-Дени, начало – в 22:00.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус

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Источник ФК Реал Мадрид
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Поединок состоится в субботу, 28 мая

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