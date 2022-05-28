Лига чемпионов28 мая 2022, 19:45 |
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Анчелотти назвал стартовый состав Реала на финал ЛЧ против Ливерпуля
Обошлось без неожиданностей
28 мая 2022, 19:45 |
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В субботу, 28 мая, английский «Ливерпуль» и испанский «Реал» разыграют между собой титул победителя Лиги чемпионов сезона 2021/2022.
Игра пройдет во Франции на поле «Стад-де-Франс», который находится в парижском пригороде Сен-Дени, начало – в 22:00.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус
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