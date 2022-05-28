Анчелотти назвал стартовый состав Реала на финал ЛЧ против Ливерпуля

В субботу, 28 мая, английский «Ливерпуль» и испанский «Реал» разыграют между собой титул победителя Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

Игра пройдет во Франции на поле «Стад-де-Франс», который находится в парижском пригороде Сен-Дени, начало – в 22:00.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус