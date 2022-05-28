Определились все участницы четвертого круга на Ролан Гаррос
В борьбе осталась лишь одна теннисистка из первой десятки
Состоялись все матчи третьего круга женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
На этой стадии соревнования покинули еще две представительницы первой десятки и теперь честь теннисной элиты осталась защищать лишь полька Ига Свёнтек.
Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвэнь
Джессика Пегула [11] – Ирина Бегу
Вероника Кудерметова [29] – Мэдисон Киз [22]
Дарья Касаткина [20] – Камила Джорджи [28]
Нижняя часть сетки
Мартина Тревизан – Александра Саснович
Лейла Фернандес [17] – Аманда Анисимова [27]
Элиза Мертенс [31] – Кори Гауфф [18]
Жиль Тайхман [23] – Слоан Стивенс
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