Определились все участницы четвертого круга на Ролан Гаррос

Состоялись все матчи третьего круга женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

На этой стадии соревнования покинули еще две представительницы первой десятки и теперь честь теннисной элиты осталась защищать лишь полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Чжэн Циньвэнь

Джессика Пегула [11] – Ирина Бегу

Вероника Кудерметова [29] – Мэдисон Киз [22]

Дарья Касаткина [20] – Камила Джорджи [28]

Нижняя часть сетки

Мартина Тревизан – Александра Саснович

Лейла Фернандес [17] – Аманда Анисимова [27]

Элиза Мертенс [31] – Кори Гауфф [18]

Жиль Тайхман [23] – Слоан Стивенс