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Ролан Гаррос
28 мая 2022, 21:52 | Обновлено 28 мая 2022, 21:53
314
0

Определились все участницы четвертого круга на Ролан Гаррос

В борьбе осталась лишь одна теннисистка из первой десятки

28 мая 2022, 21:52 | Обновлено 28 мая 2022, 21:53
314
0
Определились все участницы четвертого круга на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись все матчи третьего круга женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

На этой стадии соревнования покинули еще две представительницы первой десятки и теперь честь теннисной элиты осталась защищать лишь полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Ига Свёнтек [1] –  Чжэн Циньвэнь
 Джессика Пегула [11] –  Ирина Бегу 

Вероника Кудерметова [29] –  Мэдисон Киз [22]
Дарья Касаткина [20] –  Камила Джорджи [28]

Нижняя часть сетки

 Мартина Тревизан – Александра Саснович
 Лейла Фернандес [17] –  Аманда Анисимова [27] 

 Элиза Мертенс [31] –  Кори Гауфф [18] 
 Жиль Тайхман [23] –  Слоан Стивенс

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Ролан Гаррос 2022 Ига Свёнтек Чжэн Циньвэнь Джессика Пегула Ирина-Камелия Бегу Вероника Кудерметова Мэдисон Киз Дарья Касаткина Камила Джорджи Мартина Тревизан Александра Саснович Лейла Фернандес Аманда Анисимова Элиза Мертенс Кори Гауфф Жиль Тайхман Слоан Стивенс
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Источник Sport.ua
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