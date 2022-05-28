Все теннисистки из первой десятки кроме Свёнтек покинули Ролан Гаррос

В субботу на Ролан Гаррос матчи третьего круга основной сетки проводит верхняя часть женского одиночного разряда.

Лидеры женского тенниса продолжают проигрывать, еще две спортсменки из первой десятки завершили борьбу, не попав во вторую неделю мейджора.

Арина Соболенко после выигрыша первого сета уступила итальянке Камиле Джорджи. Испанка Паула Бадоса не смогла доиграть встречу против Вероники Кудерметовой.

Ролан Гаррос. Третий круг

Камила Джорджи (Италия) – Арина Соболенко – 4:6, 6:1, 6:0

Вероника Кудерметова – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 2:1 (отказ)

Таким образом, в четвертый круг пробилась лишь одна представительница первой десятки – Ига Свёнтек. Ранее в Открытой эре на кортах Ролан Гаррос ничего подобного не было.