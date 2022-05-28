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  4. Президент Вереса: «Вопрос - где, как и в каком формате проводить УПЛ»
Чемпионат Украины
28 мая 2022, 19:14 |
241
0

Президент Вереса: «Вопрос - где, как и в каком формате проводить УПЛ»

Пока конкретики нет

28 мая 2022, 19:14 |
241
0
Президент Вереса: «Вопрос - где, как и в каком формате проводить УПЛ»
veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о встрече представителей УПЛ, которые решали судьбу сезона 2022/23 в условиях войны.

– Завершилась встреча представителей и руководителей клубов УПЛ. Есть ли какая-то конкретика по ее итогам?

- Единственная конкретика по УПЛ это то, что сезону 2022/23 – быть, это однозначно. Представители всех клубов поддержали это решение. Дальше вопрос - где состоятся эти матчи? Как? И в каком формате? Здесь договорились, что рабочая группа будет работать над форматом. Есть 9 вариантов: где и как продолжать. Но большинство клубов единодушны в том, чтобы проводить чемпионат именно в Украине. Конечно, если это позволит обстановка и военно-гражданская администрация.

Соответственно, мы обратились в УАФ, чтобы они провели переговоры с руководством страны по поводу возможности проведения чемпионата Украины. Поэтому конкретики как таковой еще нет. Ибо решение не принималось. Договорились, что Десна и Мариуполь не будут участвовать в этом сезоне. Зайдут Кривбасс и Металлист. Но и Десна, и Мариуполь сохранили за собой право вернуться уже в следующем сезоне, когда выгоним оккупантов из Мариуполя и всей Украины.

Также говорили о U19. Скорее всего, где будет играть основная команда, там будут проводить свои матчи U19. Что касается женских команд, то такого разговора не было. Но я думаю, что этот вопрос решится сразу, когда определимся с основными командами.

– С начала войны тренировки команды прекратились. Соответственно, перед стартом сезона они должны возобновиться. Также, возможно, команда проведет сборы.

– Мы обсудим эти вопросы с главным тренером Юрием Виртом. О датах, когда нужно собирать команду. Если это будет в Украине, то мини-сбор будет в Ровно. Потому что не вижу смысла проводить его в других регионах. Где мы будем играть? Была инициатива, чтобы снизить критерии для стадионов на этот чемпионат. В первую очередь, где есть нормальное поле. Надо думать и о безопасности, бомбоубежищах и так далее.

Потому что, если играть в Украине, эти факторы достаточно существенные. Наверняка игры будут проходить без зрителей. Ибо, например, во время тревоги эвакуировать весь стадион – дело не из простых. Позиция всех клубов – единодушная. Чемпионат состоится.

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Источник ФК Верес
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