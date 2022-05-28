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28 мая 2022, 11:11 | Обновлено 28 мая 2022, 12:30
892
0

Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»

Экс-форвард сборной Украины обратился к денису пушилину

28 мая 2022, 11:11 | Обновлено 28 мая 2022, 12:30
892
0
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
Футбол 1/2/3. денис пушилин

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Алексей Белик прокомментировал намерение главаря террористической группировки «днр» дениса пушилина создать «настоящий» «Шахтер» в псевдореспублике.

«Эмемемщик», ты и создать – это разные вещи. Ты только что-то чужое спиз**ть можешь, но это временно», - написал Белик в своем Instagram.

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