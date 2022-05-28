Другие новости28 мая 2022, 11:11 | Обновлено 28 мая 2022, 12:30
892
0
Алексей БЕЛИК – главарю днр: «Ты только чужое спиз**ть можешь»
Экс-форвард сборной Украины обратился к денису пушилину
28 мая 2022, 11:11 | Обновлено 28 мая 2022, 12:30
892
0
Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Алексей Белик прокомментировал намерение главаря террористической группировки «днр» дениса пушилина создать «настоящий» «Шахтер» в псевдореспублике.
«Эмемемщик», ты и создать – это разные вещи. Ты только что-то чужое спиз**ть можешь, но это временно», - написал Белик в своем Instagram.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 мая 2022, 03:00 1
При военном положении легионеры донецкого клуба вряд ли приедут в Украину
Футбол | 28 мая 2022, 07:47 0
Переговоры о покупке прав на трансляцию чемпионата продолжаются
Хоккей | 27.05.2022, 21:40
Футбол | 27.05.2022, 14:49
Хоккей | 27.05.2022, 20:22
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.05.2022, 22:48 1
26.05.2022, 19:32
27.05.2022, 12:48 11
26.05.2022, 17:52 3
26.05.2022, 22:42
26.05.2022, 10:03 1
26.05.2022, 19:03 3
26.05.2022, 13:31 16