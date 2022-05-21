Алексей БЕЛИК: «Против Шотландии мы будем играть в 2 центральных защитника»

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик прокомментировал подготовку национальной команды к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

«Я думаю, что будем играть в 2 центральных защитника. Мы знаем, что шотландцы очень сильны на флангах. Там есть Робертсон и Тирни. Я думаю, что нам очень понадобиться активность от фланговых полузащитников. И чтобы они действовали не по всей бровке, а чтобы это была спайка - левого и атакующего полузащитника и, соответственно, справа защитник и полузащитник», - сказал Белик.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.