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  4. Алексей БЕЛИК: «Против Шотландии мы будем играть в 2 центральных защитника»
Чемпионат мира
21 мая 2022, 10:17 | Обновлено 21 мая 2022, 10:20
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0

Алексей БЕЛИК: «Против Шотландии мы будем играть в 2 центральных защитника»

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как команде Александра Петракова обыграть Шотландию

21 мая 2022, 10:17 | Обновлено 21 мая 2022, 10:20
125
0
Алексей БЕЛИК: «Против Шотландии мы будем играть в 2 центральных защитника»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик прокомментировал подготовку национальной команды к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

«Я думаю, что будем играть в 2 центральных защитника. Мы знаем, что шотландцы очень сильны на флангах. Там есть Робертсон и Тирни. Я думаю, что нам очень понадобиться активность от фланговых полузащитников. И чтобы они действовали не по всей бровке, а чтобы это была спайка - левого и атакующего полузащитника и, соответственно, справа защитник и полузащитник», - сказал Белик.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Футбол 1/2/3
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