Алексей БЕЛИК: «Против Шотландии мы будем играть в 2 центральных защитника»
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как команде Александра Петракова обыграть Шотландию
Экс-игрок сборной Украины Алексей Белик прокомментировал подготовку национальной команды к поединку отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
«Я думаю, что будем играть в 2 центральных защитника. Мы знаем, что шотландцы очень сильны на флангах. Там есть Робертсон и Тирни. Я думаю, что нам очень понадобиться активность от фланговых полузащитников. И чтобы они действовали не по всей бровке, а чтобы это была спайка - левого и атакующего полузащитника и, соответственно, справа защитник и полузащитник», - сказал Белик.
Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.
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