Другие новости28 мая 2022, 10:00 | Обновлено 28 мая 2022, 10:30
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Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Сандра Андерсен Айра умеет стрелять не только из оружия, но и глазами
28 мая 2022, 10:00 | Обновлено 28 мая 2022, 10:30
1319
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35-летняя Сандра Андерсен Айра, которая в 2017-2021 годах была членом саамского парламента Норвегии, защищает Украину от российских оккупантов.
Девушка в начале марта присоединилась добровольцем к британско-американскому отряду рейнджеров и уже имеет за плечами три месяца боевого опыта.
Сандра обладает очень яркой внешностью и выглядит гораздо моложе своего возраста. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотогалерею.
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