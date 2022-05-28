Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине

35-летняя Сандра Андерсен Айра, которая в 2017-2021 годах была членом саамского парламента Норвегии, защищает Украину от российских оккупантов.

Девушка в начале марта присоединилась добровольцем к британско-американскому отряду рейнджеров и уже имеет за плечами три месяца боевого опыта.

Сандра обладает очень яркой внешностью и выглядит гораздо моложе своего возраста. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотогалерею.