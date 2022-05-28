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28 мая 2022, 10:00 | Обновлено 28 мая 2022, 10:30
1319
0

Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине

Сандра Андерсен Айра умеет стрелять не только из оружия, но и глазами

28 мая 2022, 10:00 | Обновлено 28 мая 2022, 10:30
1319
0
Смелая красотка. Экс-депутат парламента Норвегии три месяца воюет в Украине
Instagram. Сандра Андерсен Айра

35-летняя Сандра Андерсен Айра, которая в 2017-2021 годах была членом саамского парламента Норвегии, защищает Украину от российских оккупантов.

Девушка в начале марта присоединилась добровольцем к британско-американскому отряду рейнджеров и уже имеет за плечами три месяца боевого опыта.

Сандра обладает очень яркой внешностью и выглядит гораздо моложе своего возраста. Чтобы убедиться в этом, посмотрите фотогалерею.

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krasotka-eks-deputat-parlamenta-norvegii-tri-mesyatsa-voyuet-v-ukraine-foto-3
krasotka-eks-deputat-parlamenta-norvegii-tri-mesyatsa-voyuet-v-ukraine-foto-4
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Сандра Андерсен Айра фото
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Источник Sport.ua
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