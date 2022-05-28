ДЕВУШКА ДНЯ. Сексапильная подруга 18-летнего Назара Волошина

18-летний вингер киевского «Динамо» Назар Волошин только начинает профессиональную карьеру, однако уже имеет определенные успехи.

Успевает Волошин добиваться успеха не только на футбольном фронте, но и на любовном, а также в TikTok. Назар встречается с 24-летней Елизаветой, которая, очевидно, делает все для того, чтобы иметь идеальное тело.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею девушки Назара Волошина.