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Франция
28 мая 2022, 08:57 | Обновлено 28 мая 2022, 09:20
152
0

ПСЖ намерен сохранить Рамоса и Наваса

Ветераны нужны парижанам

28 мая 2022, 08:57 | Обновлено 28 мая 2022, 09:20
152
0
ПСЖ намерен сохранить Рамоса и Наваса
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский ПСЖ планирует оставить в команде защитника Серхио Рамоса и голкипера Кейлора Наваса. 

Парижане хотят сохранить двух ветеранов на следующий сезон. ПСЖ рассчитывает на игроков, но планирует, что они не будут играть ведущие роли в команде.

В минувшем сезоне Лиги 1 36-летний Рамос провел 12 матчей, 35-летний Навас – 21.

Ранее сообщалось, что Почеттино не планирует покидать ПСЖ.

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Источник Le Parisien
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