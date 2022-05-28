ПСЖ намерен сохранить Рамоса и Наваса

Французский ПСЖ планирует оставить в команде защитника Серхио Рамоса и голкипера Кейлора Наваса.

Парижане хотят сохранить двух ветеранов на следующий сезон. ПСЖ рассчитывает на игроков, но планирует, что они не будут играть ведущие роли в команде.

В минувшем сезоне Лиги 1 36-летний Рамос провел 12 матчей, 35-летний Навас – 21.

Ранее сообщалось, что Почеттино не планирует покидать ПСЖ.