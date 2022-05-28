Франция28 мая 2022, 08:57 | Обновлено 28 мая 2022, 09:20
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ПСЖ намерен сохранить Рамоса и Наваса
Ветераны нужны парижанам
28 мая 2022, 08:57 | Обновлено 28 мая 2022, 09:20
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Французский ПСЖ планирует оставить в команде защитника Серхио Рамоса и голкипера Кейлора Наваса.
Парижане хотят сохранить двух ветеранов на следующий сезон. ПСЖ рассчитывает на игроков, но планирует, что они не будут играть ведущие роли в команде.
В минувшем сезоне Лиги 1 36-летний Рамос провел 12 матчей, 35-летний Навас – 21.
Ранее сообщалось, что Почеттино не планирует покидать ПСЖ.
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