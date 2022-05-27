Франция27 мая 2022, 01:58 | Обновлено 27 мая 2022, 02:07
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Почеттино не планирует покидать ПСЖ
Наставник парижан сделал заявление о своем будущем
27 мая 2022, 01:58 | Обновлено 27 мая 2022, 02:07
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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что по состоянию на сегодняшний день он не планирует покидать парижский клуб.
«На сегодняшний день ничего не изменилось, и я остаюсь здесь на 100%. Я сосредоточен на «ПСЖ». У меня контракт до июня 2023 года, и я хочу продолжить работать здесь», - сказал Почеттино.
В уходящем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино выиграл чемпионат Франции, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».
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