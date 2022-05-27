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Франция
27 мая 2022, 01:58 | Обновлено 27 мая 2022, 02:07
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0

Почеттино не планирует покидать ПСЖ

Наставник парижан сделал заявление о своем будущем

27 мая 2022, 01:58 | Обновлено 27 мая 2022, 02:07
20
0
Почеттино не планирует покидать ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что по состоянию на сегодняшний день он не планирует покидать парижский клуб.

«На сегодняшний день ничего не изменилось, и я остаюсь здесь на 100%. Я сосредоточен на «ПСЖ». У меня контракт до июня 2023 года, и я хочу продолжить работать здесь», - сказал Почеттино.

В уходящем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино выиграл чемпионат Франции, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».

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Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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