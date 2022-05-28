КЛОПП: «Мы учимся побеждать. Я проиграл много финалов в своей жизни»

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал пресс-конференцию накануне финального матча Лиги чемпионов против «Реала», который состоится 28 мая в Париже:

«Настроение хорошее, очень хорошее. Мы очень рады быть здесь, получать представление о стадионе и готовиться к игре. И Фабиньо, и Тьяго выглядят хорошо. Фабиньо тренировался в обычном режиме. Тьяго тренировался вчера и будет тренироваться сегодня.

«Реал» – самый титулованный клуб в Европе. Некоторые их игроки могут выиграть этот трофей в пятый раз, а тренер – в четвертый. Мы не можем купить этот опыт, но мы дошли до финала в третий раз за 5 лет – это тоже очень здорово.

Если бы я сделал что-то неожиданное [в плане тактики] для своих игроков, то они могли бы подумать, что я волнуюсь. Если ты все время все делаешь правильно, то ты должен делать это и в финале.

Что бы вы ни делали, вы должны получать опыт. Первые дни на новой работе далеко не лучшие в жизни. Что-то случилось [в финале 2018 года]. Но нужно научиться побеждать. Мне пришлось учиться этому на собственном горьком опыте – я проиграл много финалов в своей жизни.

Я не знаю, кто фаворит. Я бы назвал фаворитом «Реал» из-за опыта, но я хочу, чтобы мы были на одном уровне. Против нас очень трудно играть, если мы играем на пределе своих возможностей. Я должен сделать так, чтобы мы показали свою лучшую игру, и больше ничего сейчас меня не волнует.

Победа станет большим достижением. Если вы разбираетесь в футболе, то должны понимать, что мы уже многого добились, и я очень горжусь нашими достижениями.

Важно тренироваться и играть на постоянной основе. Наби Кейта это удается в этом сезоне. Мне кажется, что он тоже проводит лучший отрезок в карьере. Он провел отличный сезон и стал важным игроком для нашего клуба.

Садио Мане демонстрирует лучшую форму в своей жизни. Смотреть за ним на тренировках и в матчах – одно удовольствие. Этот сезон совершенно точно один из самых успешных для него и для нас.

Для Мо Салаха этот матч особенный. Нас всех мотивируют разные вещи. Это совершенно нормально, и у меня нет с этим проблем. Финал 2018 года – не единственная мотивация Мо, но это нормально, что он хочет все исправить. У нас много причин, чтобы выложиться на полную катушку, это не единственная причина».

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд:

«Я с нетерпением жду матча. Играя с «Реалом», ты играешь против игроков мирового класса. Будет борьба на каждом участке поля, но у нас есть план на игру.

Прошлая неделя получилась очень тяжелой. После такого требуется день или два, чтобы отойти. А затем уже нужно готовиться к финалу Лиги чемпионов. Что может быть лучше, чем финал лучшего клубного турнира в мире на замечательном стадионе в Париже?

Финал Лиги чемпионов – это всегда дополнительное давление. Это совершенно другой матч, не важно, с кем вы играете. А если ваш соперник «Реал», то этот матч становится еще более ответственным. Нас ждет противостояние двух грандов европейского футбола. Это большой матч для болельщиков обеих команд.

Можно сколько угодно говорить, что это просто еще один матч, но обычно мы не сталкиваемся со всем тем, что окружает предстоящую встречу. Мы стараемся наслаждаться такими моментами. Именно ради них ты усердно трудишься. Мы в восторге, что находимся здесь, и заслужили это право.

Уже одна только возможность выиграть Лигу чемпионов во второй раз в столь юном возрасте – особое событие для меня. Многим легендам футбола такая возможность даже не предоставлялась. Быть здесь – большая честь.

Винисиус Жуниор – выдающийся игрок, и он показал это в этом сезоне своими голами и результативными передачами. Мы знаем, что перед нами стоит задача, которую мы должны выполнить как команда и как игроки. Единоборства – важная составляющая футбола, но все же это командная игра».

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон:

М«ы прошли через многое. У нас были травмы и проблемы, но сейчас ребята готовы и полны уверенности. Мы хотим закончить сезон на высокой ноте, но и «Реал» – тоже. Они провели фантастический сезон, у них были невероятные матчи в Лиге чемпионов. Смотреть было одно удовольствие.

Мы исправились за поражение в 2018 году в Киеве, выиграв Лигу чемпионов год спустя. Тот матч для нас уже далеко в прошлом. Конечно, нам противостоит «Реал», но мы просто хотим добиться победы. Надеюсь, завтра праздновать будем мы».

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате:

«Финал Лиги чемпионов в моем родном городе – даже не могу подобрать слов, чтобы это описать. Ни о чем другом я и мечтать не мог.

Я даже и мечтать не мог о том, что получу шанс сыграть в финале в Париже. Вместе с тем, нам предстоит очень сильный оппонент в лице «Реала», так что нужно хорошо подготовиться к игре.

Я не могу сравнивать себя с Вирджилом ван Дейком. Он так долго играет на высочайшем уровне! Вирджил уже многие годы является лучшим центральным защитником мира».