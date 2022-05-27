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  4. ПАВЕЛКО: «Ни один клуб не поставил под вопрос необходимость провести сезон»
Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 22:37 |
120
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ПАВЕЛКО: «Ни один клуб не поставил под вопрос необходимость провести сезон»

Чемпионат может начаться в августе или сентября

27 мая 2022, 22:37 |
120
0
ПАВЕЛКО: «Ни один клуб не поставил под вопрос необходимость провести сезон»
uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о ситуации с возобновлением чемпионата Украины. Ранее в УПЛ приняли решение, что сезон 2022/23 нужно провести, но формат еще не определен.

«Обсудили вопросы возобновления чемпионата Украины. Все представители клубов имели возможность высказать свое видение ситуации, но рад, что никто не поставил под вопрос целесообразность проведения соревнований. Для всех нас сейчас важно сохранить футбол в Украине, ведь он помогает людям справиться со стрессом полномасштабной войны и является важной психологической опорой для многих детей, переживших ужас войны».

«Поэтому в ближайшее время рабочая группа проработает предложения и мнения представителей клубов и детализирует варианты проведения чемпионата сезона-2022/2023. Спасибо всем участникам встречи за конструктивный и откровенный разговор».

«Но прежде всего благодарен клубам УПЛ и ПФЛ за активную патриотическую позицию, волонтерскую деятельность и поддержку детей, семей переселенцев, медиков и наших воинов-защитников», - сказал Павелко.

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Андрей Павелко чемпионат Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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