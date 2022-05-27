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27 мая 2022, 20:52 |
67
0

Функционер ФИФА: «Выполняем все запросы УАФ по гуманитарной помощи Украине»

Эльхан Маммадов рассказал о помощи нашей стране

27 мая 2022, 20:52 |
67
0
Функционер ФИФА: «Выполняем все запросы УАФ по гуманитарной помощи Украине»
Sport24.az. Андрей Павелко и Эльхан Маммадов

Директор ФИФА по вопросам европейских Национальных ассоциаций Эльхан Маммадов рассказал о том, как организация помогает Украине во время войны.

«На протяжении всего времени мы вместе с ФИФА, УЕФА и другими футбольными ассоциациями продолжаем гуманитарную помощь Украине. Каждую неделю организуются видеоконференции, в которых принимают участие представители ФИФА, УАФ, УЕФА, где мы получаем запросы о гуманитарной помощи и продолжаем помогать», - сказал Маммадов.

Ранее стало известно, что команды Украины и беларуси не сыграют между собой в еврокубках.

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Эльхан Маммадов УАФ ФИФА российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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