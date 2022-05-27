Функционер ФИФА: «Выполняем все запросы УАФ по гуманитарной помощи Украине»
Эльхан Маммадов рассказал о помощи нашей стране
Директор ФИФА по вопросам европейских Национальных ассоциаций Эльхан Маммадов рассказал о том, как организация помогает Украине во время войны.
«На протяжении всего времени мы вместе с ФИФА, УЕФА и другими футбольными ассоциациями продолжаем гуманитарную помощь Украине. Каждую неделю организуются видеоконференции, в которых принимают участие представители ФИФА, УАФ, УЕФА, где мы получаем запросы о гуманитарной помощи и продолжаем помогать», - сказал Маммадов.
Ранее стало известно, что команды Украины и беларуси не сыграют между собой в еврокубках.
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