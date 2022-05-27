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Украина. Премьер лига
27 мая 2022, 16:45 | Обновлено 27 мая 2022, 16:49
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Александр БАБИЧ: «Мечта – начать чемпионат в Украине»

Наставник «Кривбасса» хочет играть в родной стране

27 мая 2022, 16:45 | Обновлено 27 мая 2022, 16:49
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0
Александр БАБИЧ: «Мечта – начать чемпионат в Украине»
ФК Кривбасс. Александр Бабич

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о состоянии дел в клубе и поделился видением возможного проведения чемпионата Украины за рубежом.

– Да, мы слышим желание восстановить чемпионат Украины, чтобы позже для наших клубов не было проблем от УЕФА. Как это будет – увидим. Да, было бы идеально провести чемпионат в Украине: тренироваться и играть дома. Решать руководителям УАФ. ФК «Кривбасс» готов принять любое решение. Руководство «Кривбасса» постоянно на связи с УАФ. Но наша общая главная цель – чтобы в Украине был мир.

– Ваше отношение к проведению чемпионата Украины за границей?
– Мечта – начать чемпионат в Украине. Наверное, это было бы оптимально для всех. Что касается вариантов… Хочется, чтобы мы сыграли хотя бы первый круг, а дальше будем смотреть по ситуации. ФК «Кривбасс» готов играть где угодно, где решит УАФ. Знаем, что в ноябре стартует чемпионат мира, и через месяц мы должны закончить первую часть сезона.

– Вам как тренеру, сколько нужно времени, чтобы подготовить команду к старту сезона?
– Одного месяца хватит.

– Где сейчас находятся игроки «Кривбасса»?
– Практически восемьдесят процентов наших футболистов во временных арендах. Кто-то играет меньше, кто больше. Но главное, все находятся в тренировочном процессе, и это очень хорошо. Игроки, которые после Турции вернулись в Украину, тренируются в общей группе в Кривом Роге. Все они занимаются по специальной программе под руководством Геннадия Приходько.

Уже идет целенаправленная подготовка к сборам. Дай Бог, если все сложится, то наши сборы может начаться в середине-конце июня. Я постоянно в связи с руководством клуба. По возможности пересматриваю матчи с участием игроков «Кривбасса» в других клубах. У каждого клуба свои задачи, но, например, Левадия, где выступают Хобленко и Щедрый, борется за первое место, и наши ребята помогают ей: оба уже забивали.

– По состоянию на сегодня «Кривбасс» — клуб какой лиги?
– Мы ждем соответствующих решений. «Кривбасс» ставил перед собой задачу выйти к УПЛ, и одной ногой мы уже там были, до войны. Знаю, что президент клуба Константин Караманиц дал команду проходить аттестацию. Все наши планы, мечты и задачи только об УПЛ. «Кривбасс» долго к этому шел. Надеюсь, когда чемпионат возобновится, мы его начнем в УПЛ.

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Источник Футбол 1/2/3
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