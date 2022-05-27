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Ролан Гаррос
27 мая 2022, 15:01 | Обновлено 27 мая 2022, 15:29
194
0

Костюк / Русе – Маррей / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда Ролан Гаррос

27 мая 2022, 15:01 | Обновлено 27 мая 2022, 15:29
194
0
Костюк / Русе – Маррей / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче второго круга украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против британок Саманты Маррей и Хезер Уотсон. Встреча пройдет третьим запуском, ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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