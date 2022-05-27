Костюк / Русе – Маррей / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче второго круга украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против британок Саманты Маррей и Хезер Уотсон. Встреча пройдет третьим запуском, ориентировочное время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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