Журналист: Уимблдон не будет снижать призовые из-за лишения очков
Британцы полностью самодостаточны
Уимблдон не собирается снижать призовые после того, как ATP и WTA отказались начислять очки за турнир.
Об этом заявил американский журналист Джон Вертхейм.
«Меня заверили, что информация о том, что Уимблдон сократит призовые в этом году – чистая выдумка. Если бы больше внимания уделялось Украине и чудовищному путину и меньше – семантике «выставки», цели всех сторон были бы лучше достигнуты», – написал Вертхейм в твиттере.
Отметим, что британцы отказались допускать до соревнований теннисистов из россии и беларуси из-за военного вторжения в Укриану.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шпоры» хотят сохранить свою главную звезду
Ига продолжает доказывать, что сейчас лучшая в мире