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  4. Журналист: Уимблдон не будет снижать призовые из-за лишения очков
Уимблдон
27 мая 2022, 14:10 | Обновлено 27 мая 2022, 14:16
119
0

Журналист: Уимблдон не будет снижать призовые из-за лишения очков

Британцы полностью самодостаточны

27 мая 2022, 14:10 | Обновлено 27 мая 2022, 14:16
119
0
Журналист: Уимблдон не будет снижать призовые из-за лишения очков
Wimbledon

Уимблдон не собирается снижать призовые после того, как ATP и WTA отказались начислять очки за турнир.

Об этом заявил американский журналист Джон Вертхейм.

«Меня заверили, что информация о том, что Уимблдон сократит призовые в этом году – чистая выдумка. Если бы больше внимания уделялось Украине и чудовищному путину и меньше – семантике «выставки», цели всех сторон были бы лучше достигнуты», – написал Вертхейм в твиттере.

Отметим, что британцы отказались допускать до соревнований теннисистов из россии и беларуси из-за военного вторжения в Укриану.

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