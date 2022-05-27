Журналист: Уимблдон не будет снижать призовые из-за лишения очков

Уимблдон не собирается снижать призовые после того, как ATP и WTA отказались начислять очки за турнир.

Об этом заявил американский журналист Джон Вертхейм.

«Меня заверили, что информация о том, что Уимблдон сократит призовые в этом году – чистая выдумка. Если бы больше внимания уделялось Украине и чудовищному путину и меньше – семантике «выставки», цели всех сторон были бы лучше достигнуты», – написал Вертхейм в твиттере.

Отметим, что британцы отказались допускать до соревнований теннисистов из россии и беларуси из-за военного вторжения в Укриану.