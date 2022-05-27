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  4. Эмир Катара хочет видеть в ПСЖ только Зидана
Франция
27 мая 2022, 13:37 |
596
0

Эмир Катара хочет видеть в ПСЖ только Зидана

Уговорить тренера пока что не удается

27 мая 2022, 13:37 |
596
0
Эмир Катара хочет видеть в ПСЖ только Зидана
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ продолжает попытки договориться с Зинедином Зиданом. Однако сам французский специалист пока что тренировать ПСЖ не планирует.

На приглашении Зидана настаивает даже Эмир Катара, который даже не хочет рассматривать других кандидатов. Эмир сам пытался убедить Зидана, но безуспешно.

При этом в руководстве ПСЖ есть сомнения по поводу того, будет ли эффективным сотрудничество Зидана с новым спортивным директором клуба Луишем Кампушем.

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