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  4. Зидан получил крупное предложение от ПСЖ, но планирует отказаться
Франция
25 мая 2022, 10:17 |
668
0

Зидан получил крупное предложение от ПСЖ, но планирует отказаться

Французский специалист не собирается возглавлять команду

25 мая 2022, 10:17 |
668
0
Зидан получил крупное предложение от ПСЖ, но планирует отказаться
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский наставник Зинедин Зидан, похоже, летом не возглавит ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане сделали специалисту крупное предложение, однако Зидан не планирует соглашаться.

Ранее в прессе сообщалось, что тренер ПСЖ Маурисио Почеттино будет уволен по итогам сезона из-за вылета комнанды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но после того, как форвард команды Килиан Мбаппе подписал новый контракт с клубом, появилась информация, что Почеттино останется.

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Источник твиттер Николо Скиры
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