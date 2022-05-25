Франция25 мая 2022, 10:17 |
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Зидан получил крупное предложение от ПСЖ, но планирует отказаться
Французский специалист не собирается возглавлять команду
25 мая 2022, 10:17 |
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Французский наставник Зинедин Зидан, похоже, летом не возглавит ПСЖ.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане сделали специалисту крупное предложение, однако Зидан не планирует соглашаться.
Ранее в прессе сообщалось, что тренер ПСЖ Маурисио Почеттино будет уволен по итогам сезона из-за вылета комнанды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но после того, как форвард команды Килиан Мбаппе подписал новый контракт с клубом, появилась информация, что Почеттино останется.
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