Зидан получил крупное предложение от ПСЖ, но планирует отказаться

Французский наставник Зинедин Зидан, похоже, летом не возглавит ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, парижане сделали специалисту крупное предложение, однако Зидан не планирует соглашаться.

Ранее в прессе сообщалось, что тренер ПСЖ Маурисио Почеттино будет уволен по итогам сезона из-за вылета комнанды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но после того, как форвард команды Килиан Мбаппе подписал новый контракт с клубом, появилась информация, что Почеттино останется.