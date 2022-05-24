Мбаппе может помочь Почеттино остаться главным тренером ПСЖ
Килиан заявил о прекрасных отношениях с наставником
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который, как считалось, близок к уходу из команды по окончании сезона, может продолжить работу благодаря поддержке Килиана Мбаппе.
После продления контракта с ПСЖ Мбаппе заявил о прекрасных отношениях с Почеттино, что может быть сигналом для руководства клуба. Одним из условий продления соглашения с ПСЖ было то, что руководство будет учитывать мнение Мбаппе при важных кадровых назначениях в команде.
В уходящем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино выиграл чемпионат Франции, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».
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