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  4. Мбаппе может помочь Почеттино остаться главным тренером ПСЖ
Франция
24 мая 2022, 11:19 | Обновлено 24 мая 2022, 11:33
295
1

Мбаппе может помочь Почеттино остаться главным тренером ПСЖ

Килиан заявил о прекрасных отношениях с наставником

24 мая 2022, 11:19 | Обновлено 24 мая 2022, 11:33
295
1
Мбаппе может помочь Почеттино остаться главным тренером ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который, как считалось, близок к уходу из команды по окончании сезона, может продолжить работу благодаря поддержке Килиана Мбаппе.

После продления контракта с ПСЖ Мбаппе заявил о прекрасных отношениях с Почеттино, что может быть сигналом для руководства клуба. Одним из условий продления соглашения с ПСЖ было то, что руководство будет учитывать мнение Мбаппе при важных кадровых назначениях в команде.

В уходящем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино выиграл чемпионат Франции, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Маурисио Почеттино
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Источник L'Equipe
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Василий Гредюшкин
Только не Почеттино..Или  Зидан   Или  другой
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