Мбаппе может помочь Почеттино остаться главным тренером ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который, как считалось, близок к уходу из команды по окончании сезона, может продолжить работу благодаря поддержке Килиана Мбаппе.

После продления контракта с ПСЖ Мбаппе заявил о прекрасных отношениях с Почеттино, что может быть сигналом для руководства клуба. Одним из условий продления соглашения с ПСЖ было то, что руководство будет учитывать мнение Мбаппе при важных кадровых назначениях в команде.

В уходящем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино выиграл чемпионат Франции, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».