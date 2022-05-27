Оливье ЖИРУ: «Шевченко очень обрадовался за меня»

Форвард «Милана» Оливье Жиру признался, что получил поздравление с чемпионством от своего кумира Андрея Шевченко:

«Самым важным было верить, что мы сможем это сделать. И мы это сделали. Я очень горжусь этой командой и тем командным духом, который мы продемонстрировали в конце сезона, еще и при такой поддержке болельщиков.

Шевченко направил мне голосовое сообщение. Он очень обрадовался за меня, и это был отличный подарок. Я горжусь тем, что выиграл чемпионат, как и он и многие другие игроки «Милана».