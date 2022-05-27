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  4. Оливье ЖИРУ: «Шевченко очень обрадовался за меня»
Италия
27 мая 2022, 11:27 |
776
0

Оливье ЖИРУ: «Шевченко очень обрадовался за меня»

Форвард «Милана» – о завоевании чемпионства

27 мая 2022, 11:27 |
776
0
Оливье ЖИРУ: «Шевченко очень обрадовался за меня»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Милана» Оливье Жиру признался, что получил поздравление с чемпионством от своего кумира Андрея Шевченко:

«Самым важным было верить, что мы сможем это сделать. И мы это сделали. Я очень горжусь этой командой и тем командным духом, который мы продемонстрировали в конце сезона, еще и при такой поддержке болельщиков.

Шевченко направил мне голосовое сообщение. Он очень обрадовался за меня, и это был отличный подарок. Я горжусь тем, что выиграл чемпионат, как и он и многие другие игроки «Милана».

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Оливье Жиру Милан Андрей Шевченко Серия A
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Источник TMW
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